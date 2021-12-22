Видео с избиением школьницы всколыхнуло Казнет

Ученицы не смогли поделить должность старосты. Одноклассницы решили разобраться, кто прав, и кто виноват. Но, как обычно бывает в таких случаях, на подобных рингах победителей нет. Видео с дракой восьмиклассниц, снятое одной из свидетельниц конфликта, было опубликовано в социальных сетях.

После ЧП подросток попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Поступила четыре дня назад. С наличием телесных повреждений. С диагнозом «сотрясение головного мозга». Сегодня была выписана. Заведующий отделением травматологии Кентауской центральной больницы Мурат Баянов

Старосту 8 класса – активистку и спортсменку отправили на амбулаторное лечение. Она признается, что на встречу с выяснением отношений ее пригласила одноклассница, указав в сообщении место и время. А там вместо слов в ход пошли кулаки. Бой был не на равных. Напали на нее сразу три девочки. Причины оказались самыми простыми.

Одноклассница перешла к нам в этом году в октябре. Неделю ходила спокойно. А после началось. Не надевала школьную форму, на уроках пользовалась мобильным телефоном, огрызалась учителям. Я как староста не могла смотреть на это и сделала ей замечание. Но она ответила, что не будет меня слушать и сама станет старостой. Пострадавшая

В драке, как оказалось, участвовали не только ученицы этой школы, но еще двух. По словам директора заведения, зачинщица учиться неплохо, но примерным поведением не отличается. А чтобы ее выгнать, у руководства нет полномочий. школьница продолжит учебу здесь. Но ее обещали взять на особый контроль.

Был уволен завуч школы, а самим делом заинтересовались в полиции.