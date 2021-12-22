Найденное в Китае окаменелое яйцо динозавра со скелетом эмбриона внутри удивило ученых

Как пишут РИА Новости, раньше в похожем положении останки детенышей древних ящеров не находили. Его спина загнута вдоль тупого конца яйца, голова лежит ниже корпуса, а лапки расположены по бокам. Эмбрионы современных птиц принимают такую позу, называемую подвертыванием, непосредственно перед вылуплением.

Находке около 72-66 млн лет.

Плод, получивший название «малыш Инлян», нашли в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу. По характерному удлиненному беззубому черепу ученые идентифицировали его как овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод, тесно связанных с современными птицами.

Эмбрионы динозавров - одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные. Мы очень взволнованы открытием «малыша Инляна». Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров. Ученый из Бирмингемского университета Вайсум Ма

У современных птиц поведение плода контролируется центральной нервной системой. Незадолго до рождения птенцы еще в яйце сгибают свое тело и кладут голову под крыло. От того, насколько им удается принять позу подвертывания, во многом зависит успех вылупления и дальнейшая жизнеспособность птенца.

Ранее считали, что такое поведение эмбрионов уникально для птиц. Теперь же ученые предположили, что, возможно, оно возникло еще у нептичьих теропод.

«Малыш Инлян» имеет длину 27 см от головы до кончика хвоста и лежит внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца. Экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу. Его приобрели в 2000 году, и с тех пор он хранился в запасниках.

Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел. Этот маленький пренатальный динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров. Профессор из Эдинбургского университета Стив Брусатте

Ученые надеются, что новые открытия подтвердят их гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.