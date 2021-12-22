Более 500 млн долларов заплатит правитель Дубая в качестве отступных за развод

Как пишет rg.ru, выплата может достигнуть более полумиллиарда долларов, что является самой высокой суммой подобных издержек, когда-либо присужденных британским судом.

В письменном решении судья Мур сказал, что основная угроза для Хайи и детей исходила от шейха. Она сбежала в Лондон в апреле 2019 года с двумя детьми. С тех пор в ходе серии слушаний, посвященных вопросам опеки, доступа и финподдержки, которые на данный момент обошлись юридическим лицам более чем в 70 млн фунтов стерлингов (около 93 млн долларов), судьи высокого суда вынесли вердикт, что шейх подверг супругу кампании «запугивания».

В итоге суд решил, что шейх выплатил экс-супруге более 250 млн фунтов стерлингов (около 330 млн долларов) за расторжение брака и предоставил банковскую гарантию в размере 290 млн фунтов стерлингов (более 382 млн долларов) на ежегодные платежи. Судья Верховного суда также постановил, что расходы на обеспечение безопасности жизни Хайи должны быть оплачены авансом, а не ежегодно.

Шейх также должен выплатить своей бывшей жене 41,5 млн фунтов стерлингов (около 55 млн долларов) авансом на движимое имущество, денежные средства на образование, компенсировать ее долги во время пребывания в Лондоне, а также 5,6 млн фунтов стерлингов (7,4 млн долларов) в год на каждого ребенка на содержание до тех пор, пока они не получат высшее образование.

Мур сказал, что выплаты могут быть пересмотрены, если ситуация с безопасностью детей изменится, когда они станут взрослыми, в результате примирения с их отцом. Представитель шейха Мохаммеда сказал, что он всегда заботился о том, чтобы его дети были обеспечены.