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07:58 22.12.2021

В Казахстане увеличилось число выявленных за сутки случаев коронавируса

статистика, заболевание Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19, что на 47 больше, чем днем ранее. Меньше всего случаев заболевания, по одному человеку, выявили в трех областях – Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской, передает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 65,

  • в Алматы – 35,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 42,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 13,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 49,

  • в Костанайской области – 36,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 47,

  • в СКО – 69,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 984 079 случаев.

801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

  • в Нур-Султане – 86,

  • в Алматы – 95,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 64,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 10,

  • в Жамбылской области – 30,

  • в ЗКО – 41,

  • в Карагандинской области – 111,

  • в Костанайской области – 96,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 114,

  • в СКО – 103,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 954 772 человека.

Елена Беляева
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