В Казахстане увеличилось число выявленных за сутки случаев коронавируса
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 65,
в Алматы – 35,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 42,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 13,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 49,
в Костанайской области – 36,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 47,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 984 079 случаев.
801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане – 86,
в Алматы – 95,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 30,
в ЗКО – 41,
в Карагандинской области – 111,
в Костанайской области – 96,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 114,
в СКО – 103,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 954 772 человека.