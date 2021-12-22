В Казахстане увеличилось число выявленных за сутки случаев коронавируса

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 65,

в Алматы – 35,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 42,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 13,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 984 079 случаев.

801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане – 86,

в Алматы – 95,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 41,

в Карагандинской области – 111,

в Костанайской области – 96,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 114,

в СКО – 103,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 954 772 человека.