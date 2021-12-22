В Германии началась пятая волна пандемии

Идет волна номер пять. Он (штамм), по оценке специалистов, еще агрессивнее. Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться. Канцлер Германии Олаф Шольц

Как отмечает ТАСС, на фоне роста числа заболевших новым штаммом число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране несколько снижается. Это, по мнению Шольца, свидетельствует о том, что действующие меры оказывают должное влияние. Однако ввиду распространения «омикрон-штамма», как полагает Шольц, не следует расслабляться, поскольку эффективность вакцин против данного варианта снижается. В связи с этим он призвал жителей страны соблюдать осторожность на предстоящие праздничные дни.

Канцлер Германии также заверил, что кампания по вакцинации от коронавируса будет продолжена с прежней силой в рождественские дни. К концу января, по его словам, планируется сделать 30 млн бустерных прививок.

По итогам совещания канцлера и премьер-министров земель ФРГ принято решение о том, что с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до 10 человек вне зависимости от того, привиты они или переболели ковидом. Для детей до 14 лет делается исключение. Крупные спортивные, культурные и иные мероприятия можно проводить, но без публики. Будут закрыты дискотеки, клубы и бары по всей стране.

По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 23 428. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 833 050 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 462 пациента. Общее количество летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 108 814. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 306,4.