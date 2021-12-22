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07:44 22.12.2021

В Испании сорвали рождественскую нарколотерею

передача, лотерея, наркотики Фото: pixabay
В городе Мурсия полицейские задержали двух организаторов лотереи с «наркокорзинками» в виде призов, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, офицеры совершили налет на наркопритон. В процессе были задержаны испанец и аргентинец.

Отмечается, что преступники организовали две лотереи — на Рождество и на Крещение, участники которой могли выиграть нестандартный набор подарков, в которых находились кокаин, гашиш, алкоголь, табак и восьмикилограммовый окорок. На стене висел список участников розыгрыша.

Билеты на первую нарколотерею стоили пять евро, а на вторую — десять евро.

Елена Беляева
Испания
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