08:40 22.12.2021
Советы по выбору куриного мяса дала диетолог
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Российский врач-диетолог Елена Чедия напомнила о том, что куриное мясо может сильно отличаться по своим свойствам. Многое зависит от возраста птицы и от того, какую часть тушки вы решили приготовить, передает Zakon.kz.
Чедия в интервью радио Sputnik отметила, что самое полезная часть – это грудка (белое мясо).В то же время красное мясо (все остальные части курицы) содержит большое количество железа, цинка, витамины группы B, нормализует обменные процессы в организме.
Но тем, кто сидит на диете, а также людям с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лучше употреблять в пищу именно белое мясо. Оно легче и быстрее усваивается, в нем меньше жира и холестерина.
Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных.Врач-диетолог Елена Чедия
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