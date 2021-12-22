Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:30 22.12.2021

Тропический фрукт может спасти от мигрени

тропические плоды инжира Фото: pixabay
Правильный прием плодов инжира способствует купированию различных неприятные симптомов: тошноты, слабости, а также головной боли. Об этом заявила диетолог Светлана Фус, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, такие свойства фрукта обусловлены большим количеством клетчатки. Плоды этого фрукта могут помочь справится и с такими неприятными симптомами, как: головная боль, тошнота и слабость. Считается, что полезно есть инжир при мигрени или похмелье.

По словам врача, клетчатка в составе инжира способствует нормализации работы пищеварительной системы, а также служит пребиотиком – то есть стимулирует рост и жизнедеятельность бактерий, живущих в кишечнике.

Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм. Врач-диетолог Светлана Фус

Также, плоды инжира богаты витаминами и минералами. В их состав входят: калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь и витамины В1, В3, PP и C.

Сушеный инжир полезен для людей, страдающих анемией – железа в нем больше, чем в яблоках.Диетолог Светлана Фус

Кроме того, инжир можно использовать как жаропонижающее, и как противовоспалительное средство, поэтому его рекомендуют принимать в пищу во время простуды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
Интересное
Сколько казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество
21.12.2021
В 2022 году вырастут платежи по ОСМС
21.12.2021
«Сперва не поверил»: уроженец Атырау выиграл квартиру в Нур-Султане
21.12.2021
Итоги-2021: самые громкие отставки и назначения года
21.12.2021
Названы лучшие места для зимнего отдыха в Нур-Султане
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости