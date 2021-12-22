Тропический фрукт может спасти от мигрени
Как сообщает РИА Новости, такие свойства фрукта обусловлены большим количеством клетчатки. Плоды этого фрукта могут помочь справится и с такими неприятными симптомами, как: головная боль, тошнота и слабость. Считается, что полезно есть инжир при мигрени или похмелье.
По словам врача, клетчатка в составе инжира способствует нормализации работы пищеварительной системы, а также служит пребиотиком – то есть стимулирует рост и жизнедеятельность бактерий, живущих в кишечнике.
Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм. Врач-диетолог Светлана Фус
Также, плоды инжира богаты витаминами и минералами. В их состав входят: калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь и витамины В1, В3, PP и C.
Сушеный инжир полезен для людей, страдающих анемией – железа в нем больше, чем в яблоках.Диетолог Светлана Фус
Кроме того, инжир можно использовать как жаропонижающее, и как противовоспалительное средство, поэтому его рекомендуют принимать в пищу во время простуды.
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