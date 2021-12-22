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10:16 22.12.2021

Кубок Африки пройдет в указанные сроки

Футбол Чемпионат Африки Сроки Фото: cafonline.com
Глава Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе объявил, что Кубок африканских наций состоится в запланированные даты, сообщает Zakon.kz.

В последние недели в СМИ распространялось много информации о том, что Кубок Африки могут отменить из-за «омикрон-штамма» коронавируса и организационных трудностей в Камеруне.

Я буду там 7 января, поеду смотреть футбол. 9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Дождусь момента, когда трофей будет вручен. Мы должны удостовериться, что действуем в интересах нашего народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Мы хотим работать с остальным миром – Европа, Китай, Америка. Мы обязаны развивать наш континент. Нужно сделать африканский футбол лучшим в мире.Патрис Мотсепе

Кубок Африки пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.

Куандык Шынасилов
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