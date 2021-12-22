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Законодательство РК
10:48 22.12.2021

Подростка ранили ножом в спину в Акмолинской области

подросток, нож, ранение Фото: pixabay
Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ранений несовершеннолетнему, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

20 декабря в полицию поступило сообщение о поступивших в приемных покой МРБ двух пострадавших с резаными ранами спины (местные жители 1996 и 2005 г.р. - Прим. ред.).Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый.

Им оказался 21-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК.

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