10:48 22.12.2021
Подростка ранили ножом в спину в Акмолинской области
Фото: pixabay
Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ранений несовершеннолетнему, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.
20 декабря в полицию поступило сообщение о поступивших в приемных покой МРБ двух пострадавших с резаными ранами спины (местные жители 1996 и 2005 г.р. - Прим. ред.).Пресс-служба ДП Акмолинской области
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый.
Им оказался 21-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК.