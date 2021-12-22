Это большая ответственность – Буркитбаев о назначении на должность и.о. главы Минздрава

Решение по назначению или увольнению первых руководителей госорганов принимает высшее руководство страны. Соответственно, комментировать мне будет неуместно. Я, как государственный политический служащий, исполняю поручения, исполняю обязанности в рамках полномочий, которые у меня есть. И.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев

Он добавил, что работать на госслужбе всегда ответственно.

Это большая ответственность, прежде всего, перед самим собой, перед нашими коллегами, перед нашим населением Казахстана. Основная роль Министерства здравоохранения – охрана здоровья граждан Казахстана. Я не вижу назначения, я исполняю обязанности. Работа идет плановая, системная у Минздрава. В рамках тех планов, тех системных вопросов, которые мы на сегодняшний день (решаем. – Прим. ред.) и которые идут без лишнего ажиотажа. Жандос Буркитбаев

20 декабря на Жандоса Буркитбаева было возложено исполнение обязанностей министра здравоохранения Казахстана после ухода Алексея Цоя с данной должности.