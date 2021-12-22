11:16 22.12.2021
Водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
В ауле Азаттык по улице Навои водитель автомашины Opel сбил 50-летнего мужчину и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. ДП Туркестанской области
При тщательном осмотре места аварии полицейские обнаружили разбитые осколки и другие вещественные доказательства, в результате чего установили марку автомобиля.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.