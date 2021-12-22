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Законодательство РК
11:16 22.12.2021

Водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП в Туркестанской области

авария, происшествие Фото: ДП Туркестанской области
Полицейские задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, передает Zakon.kz.
В ауле Азаттык по улице Навои водитель автомашины Opel сбил 50-летнего мужчину и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. ДП Туркестанской области

При тщательном осмотре места аварии полицейские обнаружили разбитые осколки и другие вещественные доказательства, в результате чего установили марку автомобиля.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Стативкина
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