Водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП в Туркестанской области

В ауле Азаттык по улице Навои водитель автомашины Opel сбил 50-летнего мужчину и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. ДП Туркестанской области

При тщательном осмотре места аварии полицейские обнаружили разбитые осколки и другие вещественные доказательства, в результате чего установили марку автомобиля.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.