Доллар еще подешевел на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,5-438,9 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль – 5,91-5,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть в ходе торгов 22 декабря изменились разнонаправленно.

Январские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,14%, составив $71,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале понизились на 0,04% — до $73,94 за баррель.