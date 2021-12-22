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11:16 22.12.2021

Доллар еще подешевел на торгах

торги на бирже, валюта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,68 тенге, снизившись на 1,21 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,5-438,9 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль – 5,91-5,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть в ходе торгов 22 декабря изменились разнонаправленно.

Январские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,14%, составив $71,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале понизились на 0,04% — до $73,94 за баррель.

Лариса Черненко
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