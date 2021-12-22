Казахстан и Россия будут сотрудничать в противодействии угрозам региональной безопасности

Как рассказал заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, договор подписан 16 октября 2020 года взамен договора между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

Следует отметить, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора 1994 года устарели. С учетом реалий современности ратификация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование, применение войск, сил в интересах обеспечения безопасности государства, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций культуры и спорта, а также других направлениях военного сотрудничества. Заместитель министра обороны РК

При этом замглавы ведомства добавил, что сегодня Российская Федерация является стратегическим партнером Казахстана, а также партнером в рамках международных организаций, таких как Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.