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Законодательство РК
11:26 22.12.2021

Казахстан и Россия будут сотрудничать в противодействии угрозам региональной безопасности

Минобороны, Россия, Казахстан, армия, сотрудничество Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, договор подписан 16 октября 2020 года взамен договора между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

Следует отметить, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора 1994 года устарели. С учетом реалий современности ратификация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование, применение войск, сил в интересах обеспечения безопасности государства, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций культуры и спорта, а также других направлениях военного сотрудничества. Заместитель министра обороны РК

При этом замглавы ведомства добавил, что сегодня Российская Федерация является стратегическим партнером Казахстана, а также партнером в рамках международных организаций, таких как Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Ратификация договора придаст дополнительный импульс в проведении совместной работы, направленной на укрепление обороноспособности наших государств, организации слаженных действий по противодействию современным вызовам и угрозам.Дарын Туяков
Оксана Скибан
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