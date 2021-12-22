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Законодательство РК
11:41 22.12.2021

Школам и лицеям Карагандинской области присвоили имена

переименование школ Караганды Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 15 декабря 2021 года присвоены имена выдающихся деятелей организациям образования Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Присвоены имена следующим организациям образования Карагандинской области:

  • КГКП «Нуринский многопрофильный колледж» – имя Болата Абдикаримова;

  • КГУ «Школа-интернат № 68» отдела образования города Караганды – имя Мартбека Мамыраева;

  • КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 132» отдела образования Жанааркинского района – имя Еламана Шаханова;

  • КГУ «Гимназия № 9» отдела образования города Караганды – имя Казыбека Нуржанова;

  • КГУ «Школа-гимназия № 104» отдела образования города Караганды – имя Абая;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 34» отдела образования города Караганды – имя Жакыпа Акбаева;

  • КГУ «Школа-лицей № 101» отдела образования города Караганды – имя Ыбырая Алтынсарина;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 9» отдела образования города Сатпаева – имя Каныша Сатпаева;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 15» отдела образования города Сатпаева – имя Алькея Маргулана;

  • КГУ «Школа-гимназия № 1» отдела образования города Сатпаева – имя Бауыржана Момышулы;

  • КГУ «Школа-лицей № 19» отдела образования города Сатпаева – имя Ыбырая Алтынсарина;

  • КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1» отдела образования Осакаровского района – имя Алихана Бокейхана;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 5» отдела образования Осакаровского района – имя Жамбыла;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 21» отдела образования Осакаровского района – имя Ахмета Байтурсынулы;

  • КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 23» отдела образования Осакаровского района – имя Каныша Сатпаева;

  • КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 26» отдела образования Осакаровского района – имя Абая;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 29» отдела образования Осакаровского района – имя Ыбырая Алтынсарина;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 8» отдела образования города Балхаша – имя Бауыржана Момышулы;

  • КГУ «Общеобразовательная школа № 16» отдела образования города Балхаша – имя аль-Фараби;

  • КГУ «Школа-лицей № 17» отдела образования города Балхаша – имя Алимхана Ермекова;

  • КГУ «Дворец школьников» отдела образования города Балхаша – имя Агыбай батыра.

Кроме того, переименованы следующие организации образования области:

КГУ «Красно-Полянская общеобразовательная школа» отдела образования Шетского района – на КГУ «Общеобразовательная школа имени Шакарима»;

КГУ «Специализированная школа-интернат «Өркен» – на КГУ «Специализированная школа-интернат имени Абая».

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Лариса Черненко
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