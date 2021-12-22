Алматинцы смогут узнать онлайн о причинах отключения электроэнергии

Теперь жители города могут видеть в режиме онлайн информацию о внештатных ситуациях на городских электросетях.

Доступные для населения данные о введении временных ограничений по услуге энергоснабжения включают в себя территорию, куда аварийно прекращена подача электричества, время его отключения и восстановления, а также номера телефонов контакт-центра, где дежурные операторы предоставят более подробную информацию о том или ином случае отключения электроэнергии. Пресс-служба АО «Алатау Жарык компаниясы»