12:15 22.12.2021
Алматинцы смогут узнать онлайн о причинах отключения электроэнергии
Фото: pixabay
Теперь жители города могут видеть в режиме онлайн информацию о внештатных ситуациях на городских электросетях.
Доступные для населения данные о введении временных ограничений по услуге энергоснабжения включают в себя территорию, куда аварийно прекращена подача электричества, время его отключения и восстановления, а также номера телефонов контакт-центра, где дежурные операторы предоставят более подробную информацию о том или ином случае отключения электроэнергии.Пресс-служба АО «Алатау Жарык компаниясы»