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Законодательство РК
12:22 22.12.2021

Поиски пропавшего после взрыва в Таразе солдата прокомментировали в Минобороны

Жамбылская область, ЧП, взрывы, военная база Фото: Instagram/krisp
В кулуарах Мажилиса заместитель министра обороны РК Дарын Туяков рассказал, что поиски военного, пропавшего после взрывов на военном складе в Жамбылской области, до сих пор не завершены, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам замминистра обороны, следствие еще идет.

Сейчас идет следствие, органы разбираются. По его результатам будет дана информация. Дарын Туяков

Он также ответил на вопрос, почему долгое время не могут найти пропавшего после взрыва солдата.

Согласен, следствие идет долго. Это нужно понять и разобраться. Нужно выехать на место и разбираться там.Заместитель министра обороны РК Дарын Туяков

Представитель ведомства добавил, что поиски ведутся с самого начала, как только произошел взрыв. То, что солдата могло разорвать взрывом, он назвал «маловероятным». Туяков считает, что какие-то фрагменты тела должны быть.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

По последним данным, в погибших числятся 15 человек.

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