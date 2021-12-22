Больным приходится покупать кровь для переливания — Гульдара Нурумова

Об этом заявила на пленарном заседании Гульдара Нурумова, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Ералы Тугжанову.

По словам мажилисмена, право граждан на бесплатные услуги скорой медицинской помощи и бесплатное переливание крови и ее компонентов, которые являются экстренными и жизненно необходимыми, регламентировано перечнем об оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденным Постановлением Правительства РК от 16 октября 2020 года № 672.

Но на деле для пациентов, получающих лечение на платной основе в клинике, независимо, в государственной или частной, при возникновении экстренных ситуаций, при кровопотерях центры крови отпускают кровь на платной основе.

Ни один врач не может 100% гарантировать успешное проведение лечения или операции. При хирургических вмешательствах в организм человека, при проведении различных манипуляций и операций, даже при, казалось бы, банальном аппендиците могут возникнуть разные непредвиденные ситуации и осложнения, в том числе и кровопотери, в зависимости от индивидуальных особенностей организма больного, состояния сосудов, органов, мышц, индивидуальной переносимости лекарственных препаратов, сопутствующих заболеваний и т. д. Какой бы ни был статус больного, кровопотеря — это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи — переливания крови бесплатно, и это гарантировано законом. Но при экстренной ситуации больному приходится покупать кровь и ее компоненты. Гульдара Нурумова

При этом депутат уточнила, что на одного пациента в сутки уходит минимально от 5 доз компонентов и больше, в зависимости от состояния и тяжести больного, что составляет от 300-500 тыс. тг и выше. Бывают случаи, когда требуется непрерывное вливание.

В большинстве случаев сам пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств. Гульдара Нурумова

Гульдара Нурумова обратила внимание и на другой не менее актуальный вопрос, связанный с обеспечением услугами медицинской авиацией в конце года.

Как подчеркнула мажилисмен, в настоящее время медицинская авиация входит в общее финансирование скорой медицинской помощи и рассчитывается по подушевому принципу, то есть по количеству прикрепленного населения (города, области).

Соответственно, такого объема финансирования на экстренную службу не хватает, и дефицит средств испытывается ежегодно в конце года.

На 2021 год заключены договора на закуп авиационных услуг с 10-ю авиакомпаниями. Всего привлечены 37 единиц воздушного транспорта. Медицинской авиацией за текущий год оказана помощь 3749 пациентам, что на 19% больше предыдущего периода. Гульдара Нурумова

В структуре причин вылетов службы медицинской авиации депутат отметила заболевания, связанные с акушерско-гинекологическими патологиями, патологиями детского возраста, травмами и несчастными случаями, БСК и прочими заболеваниями.

Отметив в целом важность своевременной транспортировки больного в исходе лечения, Гульдара Нурумова подчеркнула, что санавиацией в последние месяцы года обслуживаются только дети. А взрослое население лишено этой возможности из-за нехватки средств.