Как будут применяться СУР и определяться критерии риска с 2022 года

Так, оценка степени (уровня) рисков осуществляется на основе анализа данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками (налоговыми агентами), сведений, полученных от уполномоченных государственных органов, организаций, местных исполнительных органов, уполномоченных лиц, а также других документов или сведений о деятельности налогоплательщика.

Области применения системы управления рисками:

отбор субъектов (объектов) налоговой проверки, проводимой по особому порядку, на основе оценки степени риска; категорирование налогоплательщиков (налоговых агентов) путем отнесения их к категориям низкой, средней или высокой степени риска в случаях, установленных Кодексом; подтверждение достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость; определение степени риска нарушения, выявленного по результатам камерального контроля; иные формы налогового администрирования.

Как отмечается, система управления рисками осуществляется с применением информационных систем.

Указывается, что критериями риска является совокупность признаков, по которым производится оценка степени (уровня) риска.

Критерии риска и порядок применения системы управления рисками определяются налоговым органом и являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению (в том числе налогоплательщику, по которому произведена оценка степени риска).

Таким образом, система управления рисками будет применяться не только для выявления нарушений налогового законодательства, но и иного законодательства РК, контроль за исполнением которого возложен на налоговые органы.

Также предусмотрено дифференцированное применение мер и способов налогового администрирования в зависимости от степени риска.

Кроме того, изменен подход к определению критериев риска.

Полный текст закона можно посмотреть здесь.