Актуальные проблемы после закрытия Семипалатинского полигона обсудили в Мажилисе

С момента закрытия полигона выявлен ряд проблемных вопросов. Во-первых, земли Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящимся в ведении местных исполнительных органов, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Кроме того, земли полигона расположены на административных границах трех областей, что также усложняет решение вопросов по обеспечению безопасности территории. Отсутствие непрерывного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения служит причиной отсутствия актуальных данных по миграции радиоактивного загрязнения в населенные пункты. Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев

Далее, по его словам, население имеет беспрепятственный доступ к загрязненным площадкам полигона, что создает предпосылки для получения вреда здоровью.

Так, в качестве примера было озвучено, что в период с 2008 по 2017 год на территории бывшего полигона было выявлено 139 зимовок и летников, из которых 68 жилых.

Открытый доступ к полигону создает вероятность распространения радиоактивных отходов в злоумышленных целях. Практически не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона. В-третьих, отсутствуют четкая картина и постоянный мониторинг радиоэкологического состояния полигона, что усложняет передачу земель полигона в хозяйственный оборот ввиду отсутствия разделения между зараженными и чистыми землями. В результате значительная часть потенциально пригодных земель полигона на сегодня простаивает. Министр энергетики Казахстана

Он уточнил, что для решения проблемных вопросов разработаны два законопроекта – «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

Для решения ряда проблем, как уточнили на заседании круглого стола по обсуждению проекта закона РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», предлагаются следующие мероприятия:

Внедрение новой земельной подкатегории – «земли зоны ядерной безопасности» для целей эффективного управления.

Назначение ответственной за выполнение работ в Семипалатинской зоне ядерной безопасности подведомственной организации Министерства энергетики.

Определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Изменение статуса загрязненных земель полигона из категории «земель запаса» в категорию «земель зоны ядерной безопасности» и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях, перевод земель, определение ее границ и площади постановлением правительства.

Мониторинг и контроль радиационной обстановки.

Реабилитация загрязненных участков и строительство Пункта хранения исторически образованных радиоактивных отходов.

Организация мероприятий по обеспечению ядерной безопасности в специализированной зоне.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Александр Милютин отметил, что на заседании предметно были обсуждены вопросы проекта закона о Семипалатинской зоне ядерной безопасности.

Рабочей группе, по его словам, следует обратить внимание и отработать ряд вопросов, такие как порядок создания Семипалатинской зоны ядерной безопасности и назначения оператора, осуществление охраны территории зоны ядерной безопасности и правопорядка на ней, порядок предоставления земель для создания Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Также отмечена необходимость внесения изменений в действующее законодательство по вопросу проведения комплексного экологического обследования.