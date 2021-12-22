Депутат просит предоставить информацию об активах нацкомпаний за рубежом

По словам руководителя фракции Народной партии Казахстана Айкына Конурова, эти средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.

В своем депутатском запросе в адрес первого заместителя премьер-министра страны Алихана Смаилова и председателя Национального банка Ерболата Досаева депутаты отмечают, что заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.

Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. Айкын Конуров

По мнению мажилисменов, все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. При этом они отмечают, что cредний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях. По итогам третьего квартала 2021 года из общего объема кредитов населению, что составили 9 триллионов 600 миллиардов тенге, 58,1% – это потребительские кредиты.

На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран, либо размещение финансов за рубежом. Айкын Конуров

В качестве примера Айкын Конуров отметил вклады дочерней организации холдинга «Байтерек» – АО «QazTech Ventures», которое направило инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.

Мажилисмен напомнил также историю рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана.

Портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в государственные ценные бумаги (ГЦБ) таких иностранных государств, как: Мексика – 10,6 млрд тенге, Катар – 18,3 млрд тенге, Колумбия – 6,4 млрд тенге, Кувейт – 4,7 млрд тенге, Саудовская Аравия – 31,5 млрд тенге, Марокко – 13,6 млрд тенге. Кроме того, объемы нетто-покупок ГЦБ США составили 245,4 млрд тенге (чистая покупка – 382,9 млрд); Индонезии – 18,5 млрд; Филиппин – 3,5 млрд. Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05%, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3% годовых. Депутат Айкын Конуров

При этом члены фракции Народной партии Казахстана подчеркнули, что отсутствуют прозрачность и анализ результатов инвестиций в зарубежные проекты, информация об их эффективности, ответственности лиц, принимавших решения, которые привели к негативным последствиям.

По мнению парламентариев, указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.