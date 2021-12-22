Проект на миллион — Tele2/Altel обеспечил технологией VoLTE более миллиона абонентов
Компания Tele2/Altel первой в стране открыла для своих абонентов VoLTE (Voice over LTE), что позволило пользователям совершать звонки в сети формата 4G/LTE, а также параллельно пользоваться интернетом без потери скорости. При этом HD-кодеки, используемые VoLTE, в разы улучшают слышимость, подавляют внешние шумы и минимизируют искажение.
Умные технологии VoLTE пришлись по вкусу пользователям, и к декабрю число абонентов, использующих ее, превысило отметку в один миллион. За 10 месяцев абоненты VoLTE проговорили в сумме 483 миллиона минут. Это чуть больше 900 лет. Чтобы представить эту цифру в разрезе истории Казахстана, то достаточно сказать, что если отмотать время назад, то в это время еще даже не родился великий Чингисхан.Сергей Коньков, генеральный директор Tele2/Altel
Фото: Tele2/Altel
Специалисты Tele2/Altel, проанализировав огромное количество данных, представили интересную статистику о тех, кто выбирает VoLTE: 70% пользователей проживают в городах, 30% — в сельской местности.
Небольшой перевес среди абонентов у мужчин (51%), женщины, соответственно, занимают 49%. Три первых места по количеству пользователей ожидаемо заняли три города республиканского значения: Алматы (22% трафика) Шымкент (7%) и Нур-Султан (6%). При этом Алматы и Алматинская область суммарно «положили в копилку» 178 миллионов потребленных минут (почти 37% от всего объема).
Порядка четверти от общей доли трафика в сети Tele2/Altel обеспечили абоненты из сельской местности. Ни для кого не секрет, что оператор удерживает лидерство по проценту проникновения LTE в Казахстане. Поэтому и в отдаленных аулах нет никаких проблем с распространением VoLTE. Этому поспособствовала программа «250+», в рамках которой отдаленные села получили качественный интернет и связь.
До коммерческого запуска технологии VoLTE технические специалисты Tele2/Altel провели огромное количество тестов, причем мы уделяли повышенное внимание тому, чтобы исследования проводились как в городах, так и в сельской местности. Мы продолжаем придерживаться стратегии предоставления равного доступа ко всем нашим технологиям как жителям городов, так и сельчанам. Это наиболее социально ориентированный подход. И тот факт, что 25% трафика по VoLTE идет из села, подтверждает правильность наших действий.Наталья Лян, управляющий директор по управлению внешними активами АО «Казахтелеком», председатель наблюдательного совета Tele2/Altel
Фото: Tele2/Altel
В Казахстане основной драйвер развития полезных технологий — оператор Tele2/Altel. Именно его активная работа в данном направлении не только позволяет улучшать связь, но и в целом меняет рынок.