Врач рассказал о природе множественной миеломы

Лейкоциты и плазматические клетки крови, являясь важной частью иммунной системы, защищают человека от различных болезнетворных микроорганизмов. Но иногда они начинают атаковать собственный организм. Результатом этого процесса может стать такое серьезное заболевание, как миелома или рак плазматических клеток.

Об основных последствиях этого заболевания Zakon.kz рассказал старший ординатор сектора для лечения лимфопролиферативных заболеваний отделения онкогематологии №1 Национального научного онкологического центра Азат Карабеков.

- Азат Багланович, какова природа множественной миеломы?

- Множественная миелома, иногда ее называют просто миеломой – это рак крови, который развивается из плазматических клеток. Они растут, а затем делятся с образованием новых клеток. Нормальные плазматические клетки вырабатывают антитела для борьбы с бактериями и вирусами, чтобы остановить инфекции и болезни. Но, в отличие от нормальных плазматических клеток, злокачественные миеломные клетки образуют все новые и новые клетки, ненужные организму, и не погибают при старении или повреждении. Аномальные плазматические клетки (тип лейкоцитов) накапливаются в костном мозге и образуют опухоли в костях тела. Также они вырабатывают белок-антитело (M-белок), который накапливается в костном мозге и может вызвать сгущение крови или повредить почки. Клетки множественной миеломы повреждают и ослабляют кость.

- Кто чаще всего подвержен этому заболеванию и почему? Как часто такой диагноз ставится казахстанцам?

- Миелома составляет приблизительно 1% среди всех злокачественных опухолей и до 10-15% всех опухолей кроветворной и лимфоидной тканей. Заболевают преимущественно пожилые люди. Средний возраст вновь заболевших – приблизительно 70 лет, распространенность заболевания среди населения моложе 40 лет не превышает 2%. В нашем отделении мы видим, что чаще данным недугом заболевают женщины, процент составил 57%.

- В чем опасность данного заболевания?

- Опасность данного заболевания заключается в том, что без проведения лечения исход будет летальным. В Казахстане в 2020 году, по данным ЭРОБ (электронный регистр онкологических больных), заболеваемость множественной миеломы составила 1,06 на 100 тыс. населения, впервые было диагностировано 202 случая, из них умерли 56 пациентов.

- Симптомами миеломной болезни являются слабость, похудение, боли в костях, усталость и поражение почек. То есть клиник, характерная для многих заболеваний. Как не упустить в этом случае драгоценное время? Есть ли какие-то показатели, которые могут служить сигналом, что нужно срочно обращаться к онкогематологу?

- Действительно, при первых признаках заболевания пациенты чаще всего обращаются к терапевту или узким специалистам с жалобами на боли. Также могут возникать переломы, в таких случаях боль носит постоянный локализованный характер. Чаще всего пациенты длительно проходят лечение у терапевта, невропатолога. Но ввиду неэффективности лечения пациентам назначают компьютерную томографию, где уже видят остеодеструкцию или образование костной ткани. Только тогда пациент попадает к гематологу.

Если имеются симптомы множественной миеломы и изменения в анализах, такие как увеличенное СОЭ (скорость оседания эритроцитов), снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов по данным ОАК, нарушение со стороны почек, боли в костях, наличие деструкции в костной ткани, нужно обязательно обратиться к гематологу, чтобы исключить заболевание крови.

- Каковы основные методы лечения миеломы?

- Основным методом лечения миеломы остается химиотерапия. Действие всех химиотерапевтических препаратов основано на том, что они уничтожают опухолевые клетки или препятствуют их делению, однако у каждого типа препаратов свой механизм действия. Поэтому для лечения часто применяют не один препарат, а несколько. Если лечение проводят только одним препаратом, это называется монотерапией. Применение двух и более противоопухолевых препаратов называется комбинированным режимом. Химиотерапию проводят циклами, во время которых за днями лечения следуют дни отдыха. Благодаря этому организм успевает восстановиться перед новым циклом. Продолжительность цикла зависит от применяемых препаратов. Если у пациента был достигнут ответ на терапию, следующим этапом рассматривается проведение АутоТКМ.

- По оценкам американских ученых, пациенты, принимающие инновационные средства с различными механизмами действия – иммуномодуляторы и ингибиторы апоптоза, – смогут жить от времени постановки диагноза десятилетия. Как обстоят дела в Казахстане? Обеспечиваются ли такие больные лекарствами? Какова продолжительность жизни?

- Думаю, что это слишком громко сказано. Да, в последнее время появляются все новые препараты для лечения пациентов с миеломой, что сопровождается улучшением качества жизни пациентов и увеличением их продолжительности жизни. В Казахстане для лечения пациентов данной группы используются препараты из группы ингибиторов протеосом, иммуномодулирующие препараты, алкилирующие и моноклональные антитела. Всеми этими препаратами пациенты обеспечиваются бесплатно, в рамках ГОБМП. По анализам нашего отделения, общая пятилетняя выживаемость пациентов с миеломой, которым не была проведена АутоТКМ, составляет 32%, а пациентам, которым провели АутоТКМ, – 73%.

- Можно ли вылечить множественную миелому?

- К сожалению, множественная миелома на сегодня считается неизлечимым заболеванием. Терапия направлена на сдерживание роста опухоли, продление жизни больных и поддержание ее качества. Но в последнее время количество эффективных методов лечения возросло, благодаря чему средняя продолжительность жизни больных с таким заболеванием увеличилась почти вдвое.

- В отделении гематологии ННОЦ проведены первые аутологичные, аллогенные, гаплоидентичные трансплантации костного мозга. Как часто в случае миеломы этот способ лечения может спасти жизнь пациента?

- Аутотрансплантация костного мозга является стандартом в лечении миеломы. Для такой трансплантации используют собственные стволовые кроветворные клетки пациента, взятые у него после первичной терапии или высокодозной химиотерапии. Принцип этого метода заключается в том, чтобы сначала высокими дозами химиотерапии уничтожить как можно больше миеломных клеток, а затем помочь костному мозгу восстановиться, возвратив в кровеносную систему сохраненные здоровые стволовые клетки. Попавшие в кровь стволовые клетки заселяют костный мозг и начинают расти. Но следует помнить, что трансплантация не исправляет предыдущих ошибок в лечении.

- Расскажите о восстановительном периоде. Что можно и чего нельзя пациентам с таким диагнозом?

- Как правило, после проведенной АутоТКМ пациенты через три месяца повторно поступают к нам в отделение с целью оценки эффекта проведенной трансплантации. Если вдруг получен не тот эффект, которого ждали, или идет прогрессия заболевания, то мы думаем над другими курсами химиотерапии. Такое бывает довольно редко. А если мы достигли желаемого эффекта и заболевание не прогрессирует, пациенту назначается поддерживающая химиотерапия, которую он принимает амбулаторно по месту жительства и обследуется по основному заболеванию – это иммунофиксация крови и мочи один раз в три месяца.

Стоит помнить, что должна быть солидарная ответственность за здоровье: пациент должен помнить, что ему необходимо постоянно принимать поддерживающую терапию и периодически проходить обследование, а не ждать, пока его вызовут в поликлинику.