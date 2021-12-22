В полиции разъяснили, как получить паспорт, если находишься за границей

Как отметили в ДП, для этого нет необходимости возвращаться в Казахстан.

Можно обратиться в посольство или консульство РК и предоставить следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность гражданина;

при обмене паспорта – паспорт гражданина РК;

детям, не достигшим 16-летнего возраста, – свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, и нотариальное согласие второго;

четыре цветные фотографии размером 3,5х4,5;

документ, подтверждающий факт постоянного проживания, обучения, работы за рубежом, семейного положения, здоровья (оригинал и копия);

квитанцию консульского сбора.

Срок оказания услуги – 80 календарных дней.