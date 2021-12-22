15:15 22.12.2021
В полиции разъяснили, как получить паспорт, если находишься за границей
Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, как получить или поменять паспорт, если живешь или находишься за границей, передает Zakon.kz
Как отметили в ДП, для этого нет необходимости возвращаться в Казахстан.
Можно обратиться в посольство или консульство РК и предоставить следующие документы:
заявление;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
при обмене паспорта – паспорт гражданина РК;
детям, не достигшим 16-летнего возраста, – свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, и нотариальное согласие второго;
четыре цветные фотографии размером 3,5х4,5;
документ, подтверждающий факт постоянного проживания, обучения, работы за рубежом, семейного положения, здоровья (оригинал и копия);
квитанцию консульского сбора.
Срок оказания услуги – 80 календарных дней.