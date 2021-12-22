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Законодательство РК
15:15 22.12.2021

В полиции разъяснили, как получить паспорт, если находишься за границей

как получить за границей Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, как получить или поменять паспорт, если живешь или находишься за границей, передает Zakon.kz

Как отметили в ДП, для этого нет необходимости возвращаться в Казахстан.

Можно обратиться в посольство или консульство РК и предоставить следующие документы:

  • заявление;

  • документ, удостоверяющий личность гражданина;

  • при обмене паспорта – паспорт гражданина РК;

  • детям, не достигшим 16-летнего возраста, – свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, и нотариальное согласие второго;

  • четыре цветные фотографии размером 3,5х4,5;

  • документ, подтверждающий факт постоянного проживания, обучения, работы за рубежом, семейного положения, здоровья (оригинал и копия);

  • квитанцию консульского сбора.

Срок оказания услуги – 80 календарных дней.

Лариса Черненко
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