Более 9,6 трлн тенге налогов поступило в бюджет за 11 месяцев

Как отметили в Комитете госдоходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов выросло на 28,8%, или на 2 155,6 млрд тенге.

В частности:

Республиканский бюджет исполнен на 100,8% (при плане 6 353,1 млрд тенге поступило 6 404,0 млрд. тенге с перевыполнением на 50,9 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 33%, или на 1 590,6 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 106,3% (при плане 3 032,7 млрд тенге поступило 3 223,6 млрд тенге с перевыполнением на 191,0 млрд тенге) с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 21,3%, или на 565 млрд тенге.

При этом наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 555,2 млрд тенге, или в 1,5 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть – на 463,6 млрд тенге, или в два раза, НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 219,2 млрд тенге, или на 36,9%, налог на добычу полезных ископаемых – на 144,3 млрд тенге, или на 47,7% и НДС на импорт из третьих стран – на 125,6 млрд тенге, или на 21,6%.

По данным КГД, на рост поступлений повлиял ряд факторов. Так, за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть, на 70,9%, медь – на 54,1%, алюминий – на 45,4%, цинк – на 33,4%, серебро – на 26,1%, свинец – на 21,0% и золото – на 2,2%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 66,3% (средняя ставка за 11 мес. 2020 г. – 37,7$ за тонну, 11 мес. 2021 г. – 62,7$ за тонну).

Товарооборот с третьими странами за 11 месяцев 2021 года увеличился на 11,5% (экспорт вырос на 23,0%, импорт снизился на 8,5%).

Оборот по реализации за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 58,5% (с 82 223 млрд тенге до 130 359 млрд тенге).

Обороты по реализации по крупным налогоплательщикам, формирующим порядка 32% поступлений НДС, выросли на 11,1%.

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 11,5% (с 41,1 млн тенге до 45,8 млн тенге).