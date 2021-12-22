16:05 22.12.2021
Тело пропавшего подростка нашли в септике в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
На пульт «102» Ордабасинского РОП обратилась жительница села Шубарсу о том, что 18 декабря без вести пропал ее несовершеннолетний сын, ученик 8 класса, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся. ДП Туркестанской области
В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело 14-летнего мальчика в септике во дворе собственного дома.
Предположительно несовершеннолетний подросток упал в септик и погиб в результате несчастного случая.
Назначены экспертизы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.