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16:05 22.12.2021

Тело пропавшего подростка нашли в септике в Туркестанской области

яма Фото: ДП Туркестанской области
Полицейские обнаружили тело пропавшего мальчика в септике, передает Zakon.kz.
На пульт «102» Ордабасинского РОП обратилась жительница села Шубарсу о том, что 18 декабря без вести пропал ее несовершеннолетний сын, ученик 8 класса, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся. ДП Туркестанской области

В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело 14-летнего мальчика в септике во дворе собственного дома.

Предположительно несовершеннолетний подросток упал в септик и погиб в результате несчастного случая.

Назначены экспертизы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Стативкина
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