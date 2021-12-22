Тело пропавшего подростка нашли в септике в Туркестанской области

На пульт «102» Ордабасинского РОП обратилась жительница села Шубарсу о том, что 18 декабря без вести пропал ее несовершеннолетний сын, ученик 8 класса, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся. ДП Туркестанской области

В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело 14-летнего мальчика в септике во дворе собственного дома.

Предположительно несовершеннолетний подросток упал в септик и погиб в результате несчастного случая.

Назначены экспертизы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.