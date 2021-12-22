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Законодательство РК
16:20 22.12.2021

Минздрав ответил на рассылку о вакцинации воспитанников детских домов

рассылка, Минздрав Фото: Zakon.kz
«Воспитанников детских домов уже принудительно привили против COVID-19», – такое сообщение распространяют в Казнете. В Минздраве опровергли данную информацию, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что вакцинация против COVID-19 для воспитанников детских домов, так же как и для всех остальных детей в стране, является добровольной.

Вакцинация проходит только с письменного согласия официальных представителей детей. Обязательной 100% вакцинации против COVID-19 для воспитанников детских домов нет.Пресс-служба Минздрава РК
Анастасия Московчук
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