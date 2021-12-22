16:20 22.12.2021
Минздрав ответил на рассылку о вакцинации воспитанников детских домов
Фото: Zakon.kz
«Воспитанников детских домов уже принудительно привили против COVID-19», – такое сообщение распространяют в Казнете. В Минздраве опровергли данную информацию, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве здравоохранения пояснили, что вакцинация против COVID-19 для воспитанников детских домов, так же как и для всех остальных детей в стране, является добровольной.
Вакцинация проходит только с письменного согласия официальных представителей детей. Обязательной 100% вакцинации против COVID-19 для воспитанников детских домов нет.Пресс-служба Минздрава РК