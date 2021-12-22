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Законодательство РК
17:12 22.12.2021

В Казахстане утвердили план действий по борьбе с COVID-19 на 2022 год

план мероприятий, пандемия Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства РК от 4 ноября 2021 года утвержден План оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021–2022 годы, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году планируется:

Проработка вопроса возможности применения мобильного приложения Ashyq наряду с приложением «Путешествую без COVID-19».

  • Внесение изменений и дополнений в постановление главного санврача от 23 октября 2020 года в части установления ограничительных мер в отношении лиц, прибывающих на территорию республики, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

  • Проработка вопроса оснащения пунктов пропуска (на внутренней границе со странами ЕАЭС) необходимым оборудованием (тепловизоры), интернет-связью и помещениями для осуществления санитарно-карантинного контроля.

  • Обеспечение доступа населения к приобретению ДЭТ АГ SARS-CoV-2 (экспресс-тесты на антитела) через аптечную сеть.

  • Проработка вопроса использования ДЭТ АГ SARS-CoV-2 (экспресс-тесты на антитела) среди учащихся в организациях образования.

  • Оснащение пунктов вакцинации, в том числе в общественных местах, камерами видеонаблюдения.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по расширению охвата населения вакцинацией, оказанию медицинской помощи населению, медицинская реабилитация и лекарственное обеспечение.

Планируется:

  1. Внедрение новых технологий диагностики и лечения КВИ с учетом международного опыта.

  2. Адаптация подходов к организации инфекционного контроля в медицинских организациях с учетом уроков, извлеченных из борьбы с COVID-19, и международного опыта.

  3. Разработка плана мероприятий по клиническому ведению долгосрочных последствий COVID-19.

  4. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах, медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов.

План также предусматривает внедрение коммуникационной стратегии, развитие научно-исследовательского потенциала.

В рамках последнего, к примеру, предусмотрена реализация мер по модификации вакцины QazCovid-in с учетом мутации КВИ, а также клинические исследования эффективности лекарственного средства «Эфесовир» при КВИ.

Полностью план мероприятий можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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