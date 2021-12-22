Очередной раунд Астанинского процесса по Сирии состоится в первой половине 2022 года

Директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК Онталап Оналбаев, зачитывая совместное заявление по итогам встречи представителей Ирана, России и Турции, рассказал, что 18-я международная встреча по Сирии пройдет в Нур-Султане в первой половине следующего года.

Стороны договорились провести 18-ю международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Участники встречи подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате. Они вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия. Онталап Оналбаев

Также в совместном заявлении было отдельно отмечено участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Представитель МИД в заключение указал, что все выразили искреннюю признательность властям Республики Казахстан за проведение 17-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане.