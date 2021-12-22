Поправки по мобильным платежам разъяснили в Минфине
Как отметили в министерстве, изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, а также на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.
Закон был разработан совместно с Национальной палатой «Атамекен», Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц. пресс-служба Минфина
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В Минфине отметили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут.
В законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж». Последний осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях. Пресс-служба Минфина
Как отмечается, фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.
Предприниматели, как и прежде, должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.
Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Однако обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.
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В Минфине напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до конца 2022 года в рамках действующего моратория, введенного ранее по поручению главы государства на три года.