На ралли «Дакар» впервые выступит женский экипаж

В команде – испанки Мерсе Марти и Марго Льобера. Мерсе – пилот самолета и летный инструктор, Льобера – футболистка, выступающая за сборную Андорры. Другие члены команды, включая механиков, также женщины. Команда называется FN Speed, это первый полностью женский коллектив на ралли «Дакар».

Главная цель – чтобы нас заметили, а именно – проект, созданный и возглавляемый женщинами. Мы знаем, что есть пилоты-женщины, штурманы, но никогда не было целой женской команды. Я думаю, это хорошая возможность заявить о себе на одной из самых больших платформ автоспорта, вдохновить других девушек стать механиками и частью этого приключения. Член женской команды Мерсе Марти

Ралли-рейд «Дакар» — ежегодный ралли-марафон, основанный французом Тьерри Сабином, проводится с 1979 года.

Женская команда FN Speed примет участие в ралли «Дакар», которое пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 14 января 2022 года.