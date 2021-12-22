Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:55 22.12.2021

Токаев дал ряд поручений бизнес-омбудсмену

Рустама Журсунова Фото: akorda.kz
Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, в ходе встречи президенту было доложено о результатах проделанной работы за текущий год, а также о влиянии пандемии коронавируса на отечественный бизнес.

По словам Рустама Журсунова, за этот год в офис бизнес-омбудсмена поступило 3912 обращений, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 1463 обращения решены в пользу предпринимателей. Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, налогов, строительства.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены сведения по исполнению его поручений по внедрению регулирования «с чис­того листа». Соответствующий законопроект, устанавливающий базовые подходы новой регуляторной политики, находится на рассмотрении Сената Парламента. До 1 января 2024 года будет проведена ревизия всех устаревших обязательных требований к бизнесу. Конечная цель данных мер – полная цифровизация отношений между государством и бизнесом.

Глава государства положительно оценил результаты деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса и выработку мер по их устранению.

Оксана Житникова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
В адрес президента продолжают поступать поздравления
21.12.2021
Министр экологии прокомментировал розовый дым в Усть-Каменогорске
21.12.2021
В WhatsApp появится новая функция
21.12.2021
Адвокат стала обвиняемой – в ДП обещали разобраться с ошибкой
21.12.2021
Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы – один погиб
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости