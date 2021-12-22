Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург 28 декабря

Мероприятие пройдет 28 декабря.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, – говорится в сообщении.