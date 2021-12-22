Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:50 22.12.2021

Пытки и жестокое обращение: в КУИС прокомментировали жалобы заключенных

осужденные пытки Фото: Zakon.kz
Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о жалобах заключенных и их родных на действия сотрудников колонии в части применения пыток и жестокого обращения, передает корреспондент Zakon.kz.
Пытки или другие незаконные жестокие действия в отношении осужденных в Казахстане являются особо тяжким преступлением. Есть отдельная 146 статья Уголовного кодекса РК, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов

По его словам, анализ показал, что незаконные жестокие действия в отношении осужденных могут практиковаться в учреждениях, где существует определенная закрытость от общественного контроля.

В настоящее время мы реализуем политику открытости и прозрачности, активно взаимодействуем с уполномоченной по правам человека, общественными наблюдательными комиссиями. Они имеют право беспрепятственного входа в наши учреждения в любое время суток и на конфиденциальные встречи и беседы с осужденными. Также ведем активную работу с органами прокуратуры. Во всех доступных местах учреждений находятся специальные ящики для жалоб, устанавливаем электронные терминалы, посредством которых осужденные могут напрямую, минуя цензуру, обратиться с жалобой в прокуратуру или антикоррупционную службу. Также у осужденных есть право на ежедневный таксофонный звонок. Жанат Ешмагамбетов

Результатом такого взаимодействия, добавил спикер, стало ежегодное сокращение досудебных расследований по пыткам.

За этот год поступило около 800 заявлений о якобы незаконных действиях. Эту работу проводят сотрудники антикоррупционной службы, которые независимы от нас. В этом году были осуждены семь сотрудников по событиям 2019 года в ВКО. Приговор не вступил в законную силу, проходит апелляционное обжалование. Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

В целом, отметил спикер, среда, в которой содержатся осужденные, потенциально конфликтная. Порядка 93% лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, 45% – ранее судимые.

Мадина Мамырханова
МВД РК Казахстан
В адрес президента продолжают поступать поздравления
21.12.2021
Министр экологии прокомментировал розовый дым в Усть-Каменогорске
21.12.2021
В WhatsApp появится новая функция
21.12.2021
Адвокат стала обвиняемой – в ДП обещали разобраться с ошибкой
21.12.2021
Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы – один погиб
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости