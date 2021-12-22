Пытки и жестокое обращение: в КУИС прокомментировали жалобы заключенных

Пытки или другие незаконные жестокие действия в отношении осужденных в Казахстане являются особо тяжким преступлением. Есть отдельная 146 статья Уголовного кодекса РК, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов

По его словам, анализ показал, что незаконные жестокие действия в отношении осужденных могут практиковаться в учреждениях, где существует определенная закрытость от общественного контроля.

В настоящее время мы реализуем политику открытости и прозрачности, активно взаимодействуем с уполномоченной по правам человека, общественными наблюдательными комиссиями. Они имеют право беспрепятственного входа в наши учреждения в любое время суток и на конфиденциальные встречи и беседы с осужденными. Также ведем активную работу с органами прокуратуры. Во всех доступных местах учреждений находятся специальные ящики для жалоб, устанавливаем электронные терминалы, посредством которых осужденные могут напрямую, минуя цензуру, обратиться с жалобой в прокуратуру или антикоррупционную службу. Также у осужденных есть право на ежедневный таксофонный звонок. Жанат Ешмагамбетов

Результатом такого взаимодействия, добавил спикер, стало ежегодное сокращение досудебных расследований по пыткам.

За этот год поступило около 800 заявлений о якобы незаконных действиях. Эту работу проводят сотрудники антикоррупционной службы, которые независимы от нас. В этом году были осуждены семь сотрудников по событиям 2019 года в ВКО. Приговор не вступил в законную силу, проходит апелляционное обжалование. Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

В целом, отметил спикер, среда, в которой содержатся осужденные, потенциально конфликтная. Порядка 93% лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, 45% – ранее судимые.