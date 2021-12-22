Безопасная установка елки: советы от спасателей

Рекомендациями по безопасной установке новогодней елки поделились в ДЧС Костанайской области.

Елку важно установить на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. Нужно обратить внимание на исправность электрических гирлянд, покупать только гирлянды заводского изготовления.

Запрещается украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида. Не стоит надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона. Нельзя зажигать на елке свечи и бенгальские огни.

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При установке елок в офисах нужно помнить о свободном проходе для людей. Ее не стоит ставить около выходов. Ветви не должны касаться стен и потолка. В помещении, где стоит елка, необходимо иметь средства пожаротушения.

Спасатели строго рекомендуют родителям не одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. Кроме этого, не стоит полностью выключать свет во время спектаклей и представлений.