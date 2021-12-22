Halyk Bank укрепляет свое присутствие в Туркестанской области

Почетным гостем церемонии стал аким региона Умирзак Естаевич Шукеев. Для участия в мероприятии в Туркестан прибыла председатель правления банка Умут Шаяхметова.

Теперь представителям крупного бизнеса, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, проживающим в Туркестане, нет необходимости ехать в Шымкент — все банковские услуги они могут получить в новом просторном современном офисе, находящемся в центре города.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Первый областной филиал в регионе Halyk Bank открыл еще в мае 2019 года. Это произошло вскоре после того, как указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесен из Шымкента в Туркестан. На сегодняшний день область занимает второе место в стране по численности — 2 046 700 человек.

В административно-территориальную структуру области входят 14 районов и три города областного подчинения. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 апреля 2021 года составило порядка 140 тысяч, а численность занятых в секторе МСБ на 1 января 2021 года — более 217 тысяч человек.

За 2,5 года работы туркестанский филиал банка продемонстрировал рост по всем основным показателям. На конец 2021 года в регионе действует 30 каналов продаж, представленных во всех районах области; количество банкоматов достигло 254, а число активных держателей карт составляет 53% от общего количества всех действующих карт по Туркестанской области.

Портфель филиала по кредитованию физических лиц достиг отметки в 132 млрд тг, или более 65% от всего кредитного портфеля области. Депозитный портфель составляет 43 млрд тг, и это около половины депозитного портфеля региона. Число активных пользователей мобильного приложения Halyk Homebank по Туркестанской области за период с 1 января 2020 года по 1 декабря 2021 года увеличилось в 17,5 раз.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В рамках поддержки МСБ Туркестанским филиалом банка в 2021 году по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» выдано 435 субсидированных займов на сумму 9,075 млрд тг; по программе «Экономика простых вещей» в 2021 году по области профинансировано шесть проектов на сумму 6,1 млрд тг; по программе цифрового кредитования выдано более 430 кредитов на общую сумму 1,6 млрд тг. Общий прирост кредитного портфеля филиала за 2021 год по МСБ составил 68%.

Банковская система является неотъемлемой частью рыночной экономики. Ее роль тесно связана с управлением вкладами и инвестициями, кредитными и другими финансовыми операциями. Кроме того, она вносит большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса. В качестве примера приведу такой факт: Halyk Bank направил больше 130 млрд тг на поддержку предпринимателей области. Это втрое больше по сравнению с 2019 годом. Сегодня в Туркестане торжественно открывается новое современное здание областного филиала банка. Считаю, что новое здание — это подарок к 30-летию Независимости страны. На сегодняшний день более 30 отделений банка оказывают качественное и достойное обслуживание каждому потребителю в нашем регионе. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова уточнила, что Halyk Bank поддерживает государственные инициативы по трансформации Туркестанской области в экономически сильный, благополучный и современный региональный центр.

Открытием нового здания областного филиала мы демонстрируем свою готовность создавать лучшие условия для наших сотрудников и клиентов, инвестируя в развитие как своих онлайн-сервисов, так и физических каналов обслуживания. Умут Шаяхметова

Туркестанский областной филиал банка оказывает весь спектр банковских услуг как для субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для населения, являясь безусловным лидером по ряду ключевых показателей.

Однако банк нацелен не только на выстраивание взаимовыгодного делового сотрудничества с жителями региона. Будучи социально ответственной структурой, Halyk Bank в меру своих возможностей решает острые проблемы Туркестанской области.

Так, летом 2019 года банк совместно с ЧФ «Благотворительный фонд Halyk» перечислил 1,1 млрд тг пожертвований, собранных вместе с клиентами, сотрудниками и бизнес-партнерами на восстановление пострадавших от взрывов социальных объектов города Арысь.

Также банк с целью поддержки клиентов прекратил начисление вознаграждения по займам, выданным в отделении Арыси, на сумму более 1 млрд тг и предоставил своим заемщикам отсрочку по погашению основного долга по займам сроком на полгода.

Продолжая тему социальной ответственности, Умут Шаяхметова рассказала о планах банка построить детскую площадку в городе Жетысае.

Поскольку наш банк присутствует во всех районах Туркестанской области, мы хотим поддержать их, поэтому в рамках нашего праздничного события — открытия нового здания филиала — принято решение подарить детскую площадку жителям Жетысая. Умут Шаяхметова

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Halyk Bank — ведущий финансовый институт Казахстана, оперирующий в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года.

Имея активы в размере 11,284.5 млрд тг по состоянию на 30 сентября 2021 года, банк является крупнейшим финансовым институтом в республике. У банка обширная база клиентов и самая разветвленная филиальная сеть — 591 филиал и отделения по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России и Узбекистане.