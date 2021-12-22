Лукашенко сообщил о предотвращении терактов

По словам Александра Лукашенко, подозреваемые планировали теракты против работников прокуратуры и судей, сообщает БЕЛТА.

Информацию о задержании главе Беларуси доложил министр внутренних дел страны Юрий Караев.

Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что властям известны действия «противников, которые попытаются бойкотировать конституционный референдум и влезть в государственный аппарат».

Он призвал чиновников быть аккуратными при подборе кадров.