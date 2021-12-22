20:27 22.12.2021
Лукашенко сообщил о предотвращении терактов
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты против госслужащих. Один из подозреваемых скрылся, передает Zakon.kz.
По словам Александра Лукашенко, подозреваемые планировали теракты против работников прокуратуры и судей, сообщает БЕЛТА.
Информацию о задержании главе Беларуси доложил министр внутренних дел страны Юрий Караев.
Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его.Президент Беларуси Александр Лукашенко
Лукашенко отметил, что властям известны действия «противников, которые попытаются бойкотировать конституционный референдум и влезть в государственный аппарат».
Он призвал чиновников быть аккуратными при подборе кадров.