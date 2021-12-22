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21:54 22.12.2021

Вакцинацию детей препаратом от Pfizer одобрили в Британии

Вакцина, одобрение, Великобритания Фото: pixabay
Решение по вакцинации детей было озвучено после того, как регуляторы одобрили использование малой дозы препарата. Вакцину рекомендуют ставить детям в группе риска, сообщает Zakon.kz.

По информации Reuters, детям будут вводить треть дозы для взрослых. Интервал между дозами составит восемь недель.

Окончательное решение по вакцинации будет принято после получения дополнительных данных о распространяющемся «омикрон-штамме», отметили в Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Большинство детей в возрасте от пяти до 11 лет подвергаются очень низкому риску осложнений из-за COVID-19. Однако у некоторых имеется какое-либо заболевание, которое подвергает их опасности. Мы советуем вакцинировать этих уязвимых детей. Председатель JCVI по вопросам вакцинации против COVID-19 Вэй Шен Лим

В комитете также рекомендовали ревакцинацию для детей от 12 до 17 лет, которые находятся в группе риска из-за нового штамма.

Данияр Кунафин
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