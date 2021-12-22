Заразную болезнь выявили у скота в Карагандинской области

Одна из жительниц поселка Акжал Шетского района рассказала, что скот вакцинировали только когда они вызвали врачей. Остальные лекарства сельчанам пришлось покупать самим, сообщает телеканал «Астана ».

Заболевание поддается лечению, но оно очень долгое и дорогостоящее. В селе уже погибло шесть коров.

Тем временем, инфекция охватила сразу шесть поселков. Эту информацию подтвердили в региональной инспекции ветеринарного контроля.

По данным ветврачей, коровы заболели инфекционным ринотрахеитом и вирусной диареей.

Эти инфекции давно не появлялась в Шетском регионе, а потому для проведения вакцинации не было показателей. Но после вспышки привили 1300 голов.

Эта болезнь не передается человеку, в основном болеет крупнорогатый скот, остальной скот, более мелкий, не болеет. Если говорить о том, откуда пришла эта инфекция, болезнь, то сам поселок Акжал стоит около дороги. Это, возможно, произошло из-за транспортировки другого скота по дороге. Либо в посёлок привезли незарегистрированных коров, которые не прошли карантин. и.о руководителя областной инспекции комитета ветконтроля Данияр Мергазин.

Ветврачи проводят подворовую дезинфекцию. Не исключено, что заболевание доберется до других районов региона, если вовремя не принять меры.