«ПСЖ» продал миллион футболок Месси

Переход Лионеля Месси в конце августа в «ПСЖ» самым благотворным образом сказался на продажах футболок парижан. Они выросли на 30-40%, передает Eurosport .

Всего было продано около миллиона предметов одежды с фамилией аргентинца. Сообщается, что эта цифра была бы еще выше, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией коронавируса.

Месси – прекрасный актив. С коммерческой точки зрения его влияние сложно переоценить. Мне кажется, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем какой-либо клуб. А в этом году показатели стали еще лучше. Спрос вырос как минимум на 30-40%. Да, спрос огромен. Директор «ПСЖ» по спонсорским сделкам Марк Армстронг.

В этом сезоне 34-летний форвард провел 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

29 ноября в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча», присуждаемой лучшему футболисту года. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который занял второе место в голосовании. Роналду в рейтинге претендентов расположился на шестом месте.