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01:57 23.12.2021

Первое в мире SMS продали за 150 тысяч долларов

Первое в мире SMS Фото: Instagram/Aguttes_
Неизвестный покупатель приобрел сообщение, отправленное 3 декабря 1992 года в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), сообщает Zakon.kz.

Торги состоялись 21 декабря во Франции на аукционе Aguttes. Сумма сделки составила 150 тысяч долларов (около 65,5 млн тенге), следует из сообщения аукционного дома.

Все вырученные на аукционе средства будут переданы Агентству ООН по делам беженцев.

29 лет назад программист Нил Папуорт отправил SMS сообщение своему коллеге Ричарду Джарвису. Текст состоял всего из двух слов: «Merry Christmas» (« Веселого Рождества»).

Год спустя Nokia представила функцию SMS с характерным звуковым сигналом. Первые текстовые сообщения имели ограничение в 160 символов.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) представляют собой сертификат уникальности цифрового объекта. Он подтверждает право на владение цифровым активом. Такой токен уникален и не может быть замещен другим аналогичным токеном.

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