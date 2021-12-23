Первое в мире SMS продали за 150 тысяч долларов

Торги состоялись 21 декабря во Франции на аукционе Aguttes. Сумма сделки составила 150 тысяч долларов (около 65,5 млн тенге), следует из сообщения аукционного дома.

Все вырученные на аукционе средства будут переданы Агентству ООН по делам беженцев.

29 лет назад программист Нил Папуорт отправил SMS сообщение своему коллеге Ричарду Джарвису. Текст состоял всего из двух слов: «Merry Christmas» (« Веселого Рождества»).

Год спустя Nokia представила функцию SMS с характерным звуковым сигналом. Первые текстовые сообщения имели ограничение в 160 символов.