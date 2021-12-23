Современные млекопитающие возникли после вымирания динозавров - ученые

Авторы утверждают, что млекопитающие возникли на рубеже мелового и палеогенового периодов.

Как пишут РИА Новости, используя новый метод, авторы составили самую подробную на сегодняшний день хронологическую схему эволюции млекопитающих на уровне видов и ответили на давний вопрос о том, возникли ли современные группы плацентарных млекопитающих до или после мел-палеогенового вымирания, когда с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры.

Полученные данные подтверждают, что предки современных приматов, грызунов, китообразных, плотоядных и рукокрылых появились после массового вымирания, которое произошло 66 млн лет назад. Это значит, что они никогда не пересекались в биологической истории с динозаврами.

Объединив в анализе полные геномы и информацию об окаменелостях, мы смогли получить точную временную шкалу эволюции. Сосуществовали ли современные группы млекопитающих с динозаврами? Теперь у нас есть однозначный ответ — нет, они возникли после массового вымирания. Ученый Лондонского университета королевы Марии Сандра Альварес-Карретеро

Для получения однозначного ответа авторы проанализировали генетические наборы данных почти пяти тысяч видов млекопитающих, в том числе 72 полных генома, а также разработали быстрый байесовский подход для анализа большого количества последовательностей генома и учета неопределенностей в данных.

Мы решили вычислительные трудности, разделив анализ на этапы. Сначала мы смоделировали сами временные рамки с использованием 72 полных геномов, а затем наложили результаты для оставшихся видов. Ученый Лондонского университета королевы Марии Марио дош Рейш

Ученые надеются, что по мере появления новых геномных данных разработанный ими метод позволит быстро обрабатывать их и получать новые интересные результаты для решения спорных вопросов эволюции.