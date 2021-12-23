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Законодательство РК
08:05 23.12.2021

От коронавируса за сутки в Казахстане умерли 15 человек

датчик жизнеобеспечения, статистика Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
В РК зафиксировали увеличение числа смертельных случаев от коронавирусной инфекции – если днем ранее от заболевания скончались шесть казахстанцев, то, по данным на 23 декабря, – 15, передает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 23 декабря предоставили в Минздраве.

статистика

Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 18 685 человек (16 239+ и 2446 КВИ-), из них в стационарах находятся 2947 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 738.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 262 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 73,

  • на аппарате ИВЛ – 62.

Елена Беляева
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