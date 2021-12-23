От коронавируса за сутки в Казахстане умерли 15 человек

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 23 декабря предоставили в Минздраве.

Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 18 685 человек (16 239+ и 2446 КВИ-), из них в стационарах находятся 2947 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 738.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: