Головная боль на морозе возникает из-за чувствительности кожи – невролог

Как пишет lenta.ru, подобное состояние не имеет отношения к состоянию сосудов головного мозга.

У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением. Невролог и нейрофизиолог Александр Будик

По мнению врача, головная боль на морозе зависит от чувствительности рецепторов кожи. Если она повышена, то рецепторы могут сильно раздражаться на холоде. Чтобы этого не допустить, следует просто носить шапку, заявил невролог. Он также рассказал об особой головной боли.