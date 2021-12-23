Маркировка табачных изделий — что нужно знать предпринимателям

Маркировка — это особая отметка на товаре, которая содержит код о нем и основную информацию (производитель, серийный номер и т. д.). Можно сказать, что это универсальная система кодов, которая позволяет отслеживать товар от производителя по всем цепочкам сбыта до приобретения товара конечным потребителем.

Производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на произведенную и импортированную табачную продукцию. При продаже табачной продукции в точках розничной реализации код маркировки «считывается» и передается оператору фискальных данных по фискальному чеку контрольно-кассовой машины. Тем самым этот товар списывается с баланса магазина.

Требования к участникам розничной торговли

Для реализации табачных изделий нет необходимости приобретать и применять 2D сканеры, достаточно зарегистрироваться через использование электронной цифровой подписи в информационной системе Единого оператора по маркировке (ИС МПТ») по ссылке Markirovka.kz. ДГД Алматы

Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес.

Кроме того, розничным реализаторам необходимо также подтверждать получение товаров в «ИС МПТ».

Что нужно для продажи маркированных сигарет