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Законодательство РК
09:19 23.12.2021

Маркировка табачных изделий — что нужно знать предпринимателям

штрих-код, рекомендации, предпринимательство Фото: Zakon.kz
С 1 апреля 2021 года цифровая маркировка стала обязательной для всех видов табачных изделий и заменителей табака. В ДГД Алматы рассказали, какие требования предъявляются к предпринимателям при реализации табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Маркировка — это особая отметка на товаре, которая содержит код о нем и основную информацию (производитель, серийный номер и т. д.). Можно сказать, что это универсальная система кодов, которая позволяет отслеживать товар от производителя по всем цепочкам сбыта до приобретения товара конечным потребителем.

Производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на произведенную и импортированную табачную продукцию. При продаже табачной продукции в точках розничной реализации код маркировки «считывается» и передается оператору фискальных данных по фискальному чеку контрольно-кассовой машины. Тем самым этот товар списывается с баланса магазина.

Требования к участникам розничной торговли

Для реализации табачных изделий нет необходимости приобретать и применять 2D сканеры, достаточно зарегистрироваться через использование электронной цифровой подписи в информационной системе Единого оператора по маркировке (ИС МПТ») по ссылке Markirovka.kz.ДГД Алматы

Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес.

Кроме того, розничным реализаторам необходимо также подтверждать получение товаров в «ИС МПТ».

Что нужно для продажи маркированных сигарет

  1. Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) для маркировки.

  2. Зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживаемости товаров.

  3. Заключить договор с оператором фискальных данных, если он не заключен.

Лариса Черненко
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