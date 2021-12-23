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Законодательство РК
09:54 23.12.2021

Алматинка создала нарколабораторию в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск, наркотики, лаборатория Фото: polisia.kz
Жительница Алматы попыталась наладить производство синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, Управление по противодействию накропреступности ВКО провело спецоперацию «Рефлекс» (оперативная разработка канала сбыта синтетических наркотиков), в ходе которой была ликвидирована нарколаборатория в Усть-Каменогорске.

Полицейскими был задержан местный житель, у которого изъято 120 грамм психоактивного вещества «альфа-pvp». По словам мужчины, наркотики ему передавала молодая женщина из Алматы через третьих лиц. Она позже была установлена и задержана.

В начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков. Оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы. Подозреваемая арендовала квартиру и приступила к производству синтетических наркотиков.Информационный медиа-портал МВД РК

В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз «альфа-pvp» по 0,3 г каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке. Всего изъято 62 г «синтетики», что является особо крупным размером.

Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки, зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.

В незаконный оборот не допущено около 200 разовых доз готовых наркотиков и шесть литров в жидком виде, из которого можно было изготовить свыше трех килограмм «синтетики».Информационный медиа-портал МВД РК

В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Динара Халдарова
МВД РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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