Алматинка создала нарколабораторию в Усть-Каменогорске
Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, Управление по противодействию накропреступности ВКО провело спецоперацию «Рефлекс» (оперативная разработка канала сбыта синтетических наркотиков), в ходе которой была ликвидирована нарколаборатория в Усть-Каменогорске.
В начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков. Оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы. Подозреваемая арендовала квартиру и приступила к производству синтетических наркотиков.Информационный медиа-портал МВД РК
В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз «альфа-pvp» по 0,3 г каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке. Всего изъято 62 г «синтетики», что является особо крупным размером.
Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки, зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.
В незаконный оборот не допущено около 200 разовых доз готовых наркотиков и шесть литров в жидком виде, из которого можно было изготовить свыше трех килограмм «синтетики».Информационный медиа-портал МВД РК
В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».
Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.