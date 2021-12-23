Алматинка создала нарколабораторию в Усть-Каменогорске

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, Управление по противодействию накропреступности ВКО провело спецоперацию «Рефлекс» (оперативная разработка канала сбыта синтетических наркотиков), в ходе которой была ликвидирована нарколаборатория в Усть-Каменогорске.

Полицейскими был задержан местный житель, у которого изъято 120 грамм психоактивного вещества «альфа-pvp». По словам мужчины, наркотики ему передавала молодая женщина из Алматы через третьих лиц. Она позже была установлена и задержана.

В начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков. Оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы. Подозреваемая арендовала квартиру и приступила к производству синтетических наркотиков. Информационный медиа-портал МВД РК

В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз «альфа-pvp» по 0,3 г каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке. Всего изъято 62 г «синтетики», что является особо крупным размером.

Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки, зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.

В незаконный оборот не допущено около 200 разовых доз готовых наркотиков и шесть литров в жидком виде, из которого можно было изготовить свыше трех килограмм «синтетики». Информационный медиа-портал МВД РК

В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».