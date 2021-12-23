Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 1,3 трлн тенге

Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 декабря 2021 года превысил 1,3 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года почти на 210 млрд тенге, или 19%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,0% при инфляции в 7,8%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 11,77% при инфляции за этот же период в 8,7%. Пресс-служба ЕНПФ

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и т.д.

Как отметили в фонде, в целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,0 трлн тенге.