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Законодательство РК
10:07 23.12.2021

Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 1,3 трлн тенге

инвестиционный доход Фото: Zakon.kz
Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 декабря 2021 года достигла 13,4 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 декабря 2021 года превысил 1,3 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года почти на 210 млрд тенге, или 19%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,0% при инфляции в 7,8%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 11,77% при инфляции за этот же период в 8,7%.Пресс-служба ЕНПФ

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и т.д.

Как отметили в фонде, в целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,0 трлн тенге.

При этом инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 декабря 2021 года с нарастающим итогом составила 680,21%, инфляция составила 543,19%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 декабря 2021 года составила 137,03%.Пресс-служба ЕНПФ
Лариса Черненко
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