Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар.

В отделе пропаганды парткома уезда уточнили, что в 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Она умерла спокойно у меня дома, – сказал Курбан Нур, внук Алимихан Сейити, который заботился о женщине до самой ее смерти.

Алимихан Сейити жила очень простой и размеренной жизнью, всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.

Комушерик известен как город долгожителей. В нем проживает более 40 пожилых людей в возрасте старше 90 лет.

Отмечено, что улучшение медицинского обслуживания отчасти способствовало их долголетию.

Местные власти предоставляют пожилым людям старше 60 лет услуги врача по контракту, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии.

Согласно официальным статистическим данным, средняя продолжительность жизни населения Синьцзяна выросла с 30 лет в 1949 году до 74,7 года в 2019 году.