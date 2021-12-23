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10:33 23.12.2021

Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

долгожительница Китай Фото: отдела пропаганды парткома уезда
Алимихан Сейити, старейшая жительница Китая, скончалась в возрасте 135 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает Zakon.kz.

Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар.

В отделе пропаганды парткома уезда уточнили, что в 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Она умерла спокойно у меня дома, – сказал Курбан Нур, внук Алимихан Сейити, который заботился о женщине до самой ее смерти.

Алимихан Сейити жила очень простой и размеренной жизнью, всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.

Комушерик известен как город долгожителей. В нем проживает более 40 пожилых людей в возрасте старше 90 лет.

Отмечено, что улучшение медицинского обслуживания отчасти способствовало их долголетию.

Местные власти предоставляют пожилым людям старше 60 лет услуги врача по контракту, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии.

Согласно официальным статистическим данным, средняя продолжительность жизни населения Синьцзяна выросла с 30 лет в 1949 году до 74,7 года в 2019 году.

Анастасия Московчук
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