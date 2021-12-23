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Законодательство РК
10:50 23.12.2021

Дуэт аферистов обманул казахстанцев на 17 млн тенге

задержание мошенники Фото: Zakon.kz
Два жителя Шымкента задержаны за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, с начала 2021 года в полицию стали поступать заявления пострадавших от действий интернет-мошенников.

Злоумышленники через микрокредитные организации оформили на пострадавших займы от 105 тысяч тенге до 140 тысяч тенге. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух жителей Шымкента в возрасте 26 лет.

Используя банковские карты подставных лиц, злоумышленники нанесли общий материальный ущерб на 17 млн тенге. Причем действовали они по всей республике. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к 150 фактам интернет-мошенничества.Пресс-служба ДП Карагандинской области

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Ведется расследование.

Анастасия Московчук
Карагандинская область
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