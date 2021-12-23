Врач рассказала об опасности ряда сезонных вирусных заболеваний

Сейчас при недомоганиях казахстанцы в первую очередь думают о коронавирусе. Однако с появлением новой «заразы» никуда не исчезли старые, привычные и оттого ослабляющие бдительность пациентов сезонные болячки. А передаются они в большинстве своем так же, как пресловутый COVID-19, – воздушно-капельным путем.

Коронавирус

Для начала напомним, чем из прочих болезней выделяется коронавирус. В отличие, например, от гриппа он имеет более длительный инкубационный период – до 14 дней. Первые признаки: повышение температуры, мышечные боли, кашель, одышка. Отличительные симптомы – нарушение обоняния и вкуса, иногда – появление мокроты с кровью.

Попав в организм через дыхательные пути, вирус вызывает повреждение стенок сосудов в легких. В ответ организм реагирует образованием тромбов, что может привести к тромбоэмболии легочной артерии – очень тяжелому осложнению заболевания. При тяжелом течении болезни пациенты нуждаются в госпитализации в отделение реанимации и искусственной вентиляции легких.

Грипп

Нередко «поджидает» своих жертв в местах большого скопления людей, к примеру, в транспорте. При этом инкубационный период у гриппа довольно короткий: порой от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего несколько часов. У больного повышается температура, появляется головная боль, озноб, резь в глазах, слезотечение, заложенность носа, сухой кашель, боли в горле, мышцах и животе, иногда тошнота и рвота. Грипп поражает верхние дыхательные пути, но может «спускаться» ниже, вызывая трахеит, ларингит, бронхит, пневмонию, миокардит (воспаление сердечной мышцы), а порой и менингит. Наиболее тяжело протекает у людей с ослабленным иммунитетом, маленьких детей и пожилых.

По данным экспертов ВОЗ, в мире каждый год около 60 000 человек умирают от гриппа и его осложнений.

Почему прививки от гриппа нужно делать каждый год? Особенностью вируса является его быстрая изменчивость, и каждый год могут циркулировать разные штаммы. Наиболее распространенные типы – А, В, С. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем ослабевает. Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный период вирусов. У переболевших иммунная система «запоминает» и распознает один тип вируса, а заразиться можно другим. Поэтому и рекомендуется ежегодно прививаться против гриппа. Вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий. Врач-терапевт Флюра Смаилова

ОРВИ

Это группа острых инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи. По словам специалиста, ОРВИ чаще всего возникают на фоне переохлаждения организма и ослабления иммунитета. Наверное, поэтому в народе их и называют простудой. Известно более 300 вирусов, вызывающих ОРВИ.

Развиваются постепенно, имеют менее выраженные симптомы – как правило, головная боль, боль и першение в горле, кашель и насморк.

«Запускать» инфекцию и оставлять ее без лечения ни в коем случае нельзя, ведь это чревато осложнениями, такими же, как и при гриппе.

Энтеровирусная инфекция

Энтеровирусные инфекции – это тоже группа острых заболеваний вирусной природы. Известно более 60 разновидностей энтеровирусов. Заболевание характеризуется сезонностью – регистрируется в основном летом и в начале осени. Страдают от них преимущественно дети. Энтеровирусы попадают в организм с грязной пищей, водой или просто через грязные руки и вызывают воспалительные процессы в кишечнике. С током крови вирусы разносятся по всему организму, поэтому энтеровирусная инфекция может проявляться в виде насморка, ангины, конъюнктивита. Клиника острой кишечной инфекции: высокая температура, тошнота, боли в животе, диарея, рвота. Недолеченная энтеровирусная инфекция может привести к менингиту, энцефалиту, отеку легких и даже параличу.

От энтеровирусов нет прививок. Уберечься от заражения можно, соблюдая простые меры предосторожности: чаще мойте руки с мылом, мойте фрукты и овощи, которые собираетесь употребить в пищу, следите за качеством пищевых продуктов, не пейте воду из непроверенных источников, не глотайте воду, купаясь в водоемах, дезинфицируйте игрушки, проводите влажную уборку в доме. Флюра Смаилова

Вирусный гепатит

Гепатитом называют заболевание печени, причиной которого могут быть разные факторы. Наиболее распространенные формы заболевания вызывают вирусы гепатита А, В и С. Одним из проявлений болезни является пожелтение кожи, отсюда и народное название – «желтуха».

Гепатит А (болезнь Боткина) передается через зараженную вирусом пищу и воду. Может протекать в легкой или тяжелой форме, не переходит в хроническую. Особенностью гепатита А является то, что на начальной стадии, до появления желтушности кожи, может протекать с насморком и кашлем. Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет. Для профилактики гепатита А существует безопасная и эффективная вакцина.

Вирус гепатита В передается через кровь и другие биологические жидкости, при выполнении медицинских, хирургических и стоматологических процедур, нанесении татуировок, использовании приспособлений, зараженных инфицированной кровью (пирсинг, маникюр и др.). Может передаваться половым путем, а также от матери плоду во время родов. Часто встречается среди лиц, использующих инъекционные наркотики. Протекает в острой или хронической форме. Чаще имеет хроническое течение с высоким риском летального исхода от цирроза и рака печени. Против вируса гепатита В существует вакцина с эффективностью от 98 до 100%.

Гепатит С имеет те же пути передачи, что и вирус гепатита В. На ранних стадиях протекает бессимптомно, является одной из основных причин цирроза и рака печени. Поддается лечению.

Поражение клеток печени происходит постепенно, первое время человек может о нем даже не догадываться. Когда клетки начинают погибать и развивается отек ткани печени, появляются клинические признаки: боли в правом подреберье, снижение аппетита, плохая переносимость жирной пищи и алкоголя, тошнота, отрыжка, потемнение мочи. У пациента желтеет кожа, причем в определенной последовательности: зев, склеры, ладони, подошвы, потом все остальное. Дело в том, что клетки печени участвуют во всех видах обмена, в том числе пигментном. Когда печень не в состоянии инактивировать и вывести образующийся в организме билирубин, он накапливается в крови и окрашивает кожу в желтый цвет. Флюра Смаилова

Менингит

Менингит – воспаление оболочек головного мозга. Его возбудителями могут быть различные микроорганизмы: вирусы, бактерии, простейшие. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Особенно тяжело протекает менингококковый менингит, при котором появляется гнойное воспаление мозговых оболочек.

Болезнь имеет серьезные последствия. Заболевший чувствует сильную головную боль – настолько мучительную, что может сказать, во сколько она началась. Также присутствуют очень высокая температура, тошнота, рвота, судороги, позже появляется сыпь на коже. Больные, особенно дети, могут лежать в характерной позе «легавой собаки» – на боку, голова запрокинута назад. При появлении таких симптомов необходимо срочно вызвать «скорую»: из-за отека мягких оболочек мозга и интоксикации начинают страдать все жизненно важные функции – дыхание, сердцебиение и другие. Врач-терапевт Флюра Смаилова

Осложнения менингита: ухудшение памяти, трудности в обучении, паралич, гидроцефалия, глухота, слепота, ишемический инсульт, эпилепсия, нарушение координации.

Корь

Также имеет воздушно-капельный путь передачи. Сопровождается высокой температурой и воспалением слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, высыпаниями на слизистой оболочке рта в виде красных пятен неправильной формы, сыпью на коже. Характерным симптомом является слезотечение и светобоязнь. Появление сыпи тоже имеет свои особенности – сначала за ушами, на лице, затем «спускается» на шею, грудь, туловище и конечности. Угасает же в обратной последовательности и оставляет после себя пигментацию. Чаще болеют дети, но особенно опасна корь для беременных женщин: может пострадать плод. Корь приводит к осложнениям в виде ларингита, отита, пневмонии, энцефалита, менингита, гепатита и т.д.

Какие меры профилактики предпринять, чтобы обезопасить себя и своих близких?

Врач напомнила, что при появлении любых симптомов ни в коем случае нельзя ставить себе «диагноз» самостоятельно и заниматься самолечением.

Она отметила, что нынешние карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, помогают останавливать распространение и других инфекций.

Вспомните, раньше почти каждый год случались вспышки заболеваемости гриппом. В прошлом и текущем году заболевание регистрировали гораздо реже. Флюра Смаилова

Лучшее средство профилактики вирусных болезней – вакцинация. Привиться можно от коронавируса, гриппа, гепатита, менингита и кори.

Вакцинация – на первом месте. Не все верят в нее, и напрасно. Например, нежелание вакцинироваться от гриппа объясняют тем, что ранее вакцинировались и все равно заболели. А заболели, может, не гриппом вовсе, а какой-нибудь простудой. Флюра Смаилова

Специалист добавила, что важную роль в борьбе со всеми вышеупомянутыми заболеваниями играет здоровый образ жизни: нормальный сон в проветренной комнате, достаточное количество жидкости, овощи и фрукты в рационе, физическая активность, отказ от вредных привычек.

К примеру, курение – один из факторов развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Во время курения человек вдыхает горячий воздух, который высушивает слизистую, а из-за этого ослабевает местная иммунная защита. С воздухом мы вдыхаем большое количество вирусов, бактерий и грибков, и их «встречает» лишенная защиты слизистая. Соответственно, у курильщиков больше шансов заболеть вирусными инфекциями. Врач-терапевт Флюра Смаилова